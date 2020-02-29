Число жертв трагедии в банном комплексе Москвы увеличилось. Дело взял на контроль глава столичного СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу об инциденте в банном комплексе на юге Москвы, где погибли люди.

Напомним, в заведении Instagram-блогер Екатерина Диденко праздновала свой день рождения. Известно, что муж девушки бросил в бассейн сухой лед, произошла реакция с водой, выделился углекислый газ. В результате прыгнувшие в бассейн начали терять сознание, отравившись газом.

Ранее сообщалось, что погибли двое участников вечеринки. Сама блогер осталась жива.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по факту случившегося столичными следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным ведомства, в праздновании участвовала компания из 18 человек.

Следователи работают на месте происшествия. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову взять расследование под свой личный контроль.

По данным СМИ, число жертв увеличилось – в реанимации якобы скончался муж девушки-блогера, чей день рождения и отмечала компания. По некоторым сведениям, число пострадавших также увеличилось – теперь их семь человек.

Сама Екатерина Диденко в соцсетях пока не подтвердила данную информацию. В комментариях к ее последнему посту в Instagram многие выражают свои соболезнования.