10 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Число жертв трагедии в банном комплексе Москвы увеличилось. Дело взял на контроль глава столичного СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу об инциденте в банном комплексе на юге Москвы, где погибли люди.

Напомним, в заведении Instagram-блогер Екатерина Диденко праздновала свой день рождения. Известно, что муж девушки бросил в бассейн сухой лед, произошла реакция с водой, выделился углекислый газ. В результате прыгнувшие в бассейн начали терять сознание, отравившись газом.

Ранее сообщалось, что погибли двое участников вечеринки. Сама блогер осталась жива.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, по факту случившегося столичными следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным ведомства, в праздновании участвовала компания из 18 человек.

сухой лед(2020)|Фото: old.messergroup.com

Следователи работают на месте происшествия. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову взять расследование под свой личный контроль.

По данным СМИ, число жертв увеличилось – в реанимации якобы скончался муж девушки-блогера, чей день рождения и отмечала компания. По некоторым сведениям, число пострадавших также увеличилось – теперь их семь человек.

Сама Екатерина Диденко в соцсетях пока не подтвердила данную информацию. В комментариях к ее последнему посту в Instagram многие выражают свои соболезнования.

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Число жертв трагедии в банном комплексе Москвы увеличилось. Дело взял на контроль глава столичного СКР

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Теги: баня, Москва, погибшие, дело, СКР



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Ранее 29.02.2020 11:08 Мск Следователи допрашивают сотрудников банного комплекса, где во время дня рождения погибли трое

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