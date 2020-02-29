В Астраханской области продолжаются поиски потерпевшего крушение вертолета. Судьба пилота неизвестна

Спасатели продолжают поиски вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, сообщили Накануне.RU в областном МЧС.

Осложняет ситуацию то, что поисково-спасательная операция проходит в темное время суток.

В район происшествия вылетел вертолет МИ-8 поисково-спасательной базы региона с экипажем шесть человек. Экипаж оснащен специальным спасательным оборудованием. Также на место крушения выдвинулась аэромобильная группа регионального МЧС в составе 12 человек личного состава и четырех единиц техники.

По предварительным данным, вертолет марки Robinson рухнул в районе районе села Линейное, Наримановского района. Сообщается, что на борту воздушного судна был пилот, его судьба в настоящий момент неизвестна. МЧС сообщает, что судно летело из Волгограда в Астраханскую область.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на свои источники, об одном погибшем в результате ЧП. Однако официально эта информация пока не подтверждена.