Депутат облдумы Зауралья рассказал о редкой возможности напрямую рассказать второму лицу в государстве о насущных проблемах региона

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов после посещения региона премьер-министром Михаилом Мишустиным отметил, что глава правительства воочию увидел проблемы, которые существуют в Курганской области, начиная от здравоохранения и заканчивая образовательными учреждениями.

"Поговорил с предпринимателями, со строителями. Руководитель Курганского отделения "Союза строителей" Владлен Воробейчик поднял вопрос о 44-м федеральном законе о закупках. Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков - о низкопроцентных кредитах для животноводческих предприятий. И это общение имело вполне практическое продолжение: Воробейчика пригласили участвовать в рабочей группе при премьер-министре, Ильтякова - в Минсельхоз, чтобы напрямую донести нашу позицию до федеральных чиновников. В этом я вижу пример очень конструктивного, делового подхода к решению вопросов", - сообщил Накануне.RU Олег Колташов.

Депутат отметил, что крайне редко предоставляется возможность напрямую рассказать второму лицу в государстве о насущных проблемах.

"Сейчас с принятием программы ускоренного развития нам открылись возможности значительно улучшить социально-экономическую ситуацию в Зауралье. Результат будет зависеть от того, насколько четкой и слаженной будет работа исполнительной власти, депутатов, "Единой России", общественности и всех наших земляков", - сказал Колташов.

Напомним, 25 февраля в Кургане с рабочим визитом побывал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Курганская область стала одним из десяти регионов России, которым федеральный центр поручило разработать программу ускоренного социально-экономического развития и первым, где она одобрена. Основная цель программы - повышение уровня жизни населения и оздоровление экономики. В течение пяти лет регион получит 5 млрд руб. из федерального бюджета. Средства направят на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, на поддержку предпринимателей.