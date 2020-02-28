10 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
сухой лед (2020) | Фото: old.messergroup.com

В Московской бане восемь человек отравились во время празднования дня рождения блогерши. Двое погибли

В Москве восемь человек отравились в банном комплексе. Двое из них погибли, шестеро пострадали, сообщает telegram-канал Mash.

В заведении блогер Instagram Екатерина Диденко, известная как "аптечный РЕВИЗОРРО" праздновала свой день рождения - ей исполнилось 29 лет. По предварительным данным, муж блогерши бросил в бассейн сухой лед. Произошла реакция с водой, выделился углекислый газ. О том, что будет такая реакция, ребята не знали. Прыгнувшие в бассейн начали терять сознание, отравившись газом.

Сообщается, что участники вечеринки Екатерины Диденко погибли из-за отека легких. Сама блогер жива - она сообщила в своем Instagram, что находится сейчас под дверями реанимации, где за жизнь борется ее муж. Кто именно погиб девушка не знает.

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В Московской бане восемь человек отравились во время празднования дня рождения блогерши. Двое погибли

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Теги: Екатерина Диденко, блогер, сухой лед, аптечный ревизорро, вечеринка, отравление, погибшие



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