В Московской бане восемь человек отравились во время празднования дня рождения блогерши. Двое погибли

В Москве восемь человек отравились в банном комплексе. Двое из них погибли, шестеро пострадали, сообщает telegram-канал Mash.

В заведении блогер Instagram Екатерина Диденко, известная как "аптечный РЕВИЗОРРО" праздновала свой день рождения - ей исполнилось 29 лет. По предварительным данным, муж блогерши бросил в бассейн сухой лед. Произошла реакция с водой, выделился углекислый газ. О том, что будет такая реакция, ребята не знали. Прыгнувшие в бассейн начали терять сознание, отравившись газом.

Сообщается, что участники вечеринки Екатерины Диденко погибли из-за отека легких. Сама блогер жива - она сообщила в своем Instagram, что находится сейчас под дверями реанимации, где за жизнь борется ее муж. Кто именно погиб девушка не знает.