ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса с "высокого" до "очень высокого" уровня

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что риск распространения коронавирусной инфекции очень высок на глобальном уровне, сообщает РБК.

Оценка риска распространения нового вируса была повышена с высокого до самого высокого. По словам Гебрейесуса, за последние сутки в Китае было выявлено 329 новых случаев. Всего в Китае с начала года заболели 78 959 человек. 2791 скончались. За пределами Китая, в том числе в Европейских странах коронавирус был выявлен у 4351 человек, 67 из них погибли.

В настоящий момент более 20 стран занимаются разработкой вакцин от коронавируса, а результаты первых испытаний станут известны через несколько недель.



