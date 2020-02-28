10 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Идлиб, Сирия (2020) | Фото: anfrussian.com

Российский Совбез считает, что между Москвой и Анкарой сохраняется пространство для диалога по сирийскому урегулированию и по ситуации в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону на тему Сирии  рассказал СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщают РИА Новости, сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в Идлибе (САР).

Ка известно, в Идлибе террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* накануне начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Сирийцы оборонялись и открыли ответный огонь. Как сообщало Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться. В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек.

На заседании Совбеза было доложено, что в Анкаре  российская межведомственная оперативная группа продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе. 

В ходе заседания также обсуждалась тема борьбы с боевиками. Было отмечено, что случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, как известно, находится много иностранных наемников, в том числе и из бывших республик СССР.

На совещании Совбеза прозвучала информация, что ни один из военных не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности на наблюдательных постах турецких военных, в обязанности которых входил контроль за деятельностью боевиков. 

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил соболезнования турецкой стороне из-за потерь в Сирии. "Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, делаем все, чтобы безопасность турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, была обеспечена. И наши военные на земле готовы эту работу продолжать", — сказал Лавров.

 

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Российский Совбез считает, что между Москвой и Анкарой сохраняется пространство для диалога по сирийскому урегулированию и по ситуации в Идлибе

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Теги: путин, эрдоган, идлиб, сирия,



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