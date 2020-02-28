В Астраханской области разбился вертолет. Сообщается об одном погибшем

В Наримановском районе Астраханской области потерпел крушение вертолет. Об этом Накануне.RU сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

По факту произошедшего ведется доследственная проверка. Количество пострадавших уточняется. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным МЧС региона, информация о падении поступила в экстренные службы в 20.13 местного времени (19.13 мск). Вертолет рухнул в районе районе села Линейное, Наримановского района. К месту следует ОГ ПСО Наримановского района три человека личного состава одна единица техники, ОП 28 ПСЧ ПСО, 28 ПСЧ три единицы техники, семь человек личного состава.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, один человек погиб, но информацию пока не подтверждают - скорая до места крушения пока не добралась.

"Информация о крушении проверяется. Пока местонахождение вертолета не установлено. Это частный вертолет "Робинсон", на его борту был один пилот", - сказал собеседник агентства, добавив, что вертолет летел из Камызякского района в Волгоград.