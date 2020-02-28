Правительство национального согласия Ливии готово начать открытые боевые действия

Правительство национального согласия Ливии готовит удар по позициям Ливийской национальной армии. Об этом сегодня заявил телеканалу February глава «МВД» так называемого ПНС Фатхи Башага.

Этот шаг со стороны Файеза Сарраджа означает, что Правительство национального согласия Ливии не пойдёт на мирные политические переговоры, а продолжит кровопролитную войну.

Напомним, что режим прекращения боевых действий введён в Ливии с 12 января 2020 года. Несмотря на это, боевики незаконных вооруженных бандформирований ПНС и сирийские террористы регулярно обстреливали позиции Ливийской национальной армии и мирное население Триполи, чтобы спровоцировать нарушение режима со стороны армии Халифы Хафтара. Вторые в свою очередь лишь наблюдали за действиями террористов и изредка открывали точечный ответный огонь, избегая жертв среди штатского населения.

Интересно, что Фатхи Башага тесно связан с Абд аль-Рауфом Каррой, главой тюрьмы «Митига», который при помощи боевиков группировки RADA похитил и в течении года держит в нечеловеческих условиях двух граждан Российской Федерации, социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.