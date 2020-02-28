Клишас рассказал, что тезисы о Боге могут быть изложены в Конституции РФ. 84% читателей Накануне.RU считают, что "от нашей Конституции его существование не зависит"

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что тезисы о Боге могут быть изложены в отдельной статье третьей главы Конституции РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По его мнению, необходимость уважения к памяти предков, которые «с верой в Бога передали нам великую страну», должна быть прописана в третьей статье Конституции. При этом, информируют РИА "Новости", Клишас сказал, что «принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено её 14-й и 28-й статьями».

Накануне.RU провело накануне голосование среди своих читателей относительно необходимости упоминания Бога в основном законе страны.

Вопрос, который мы задали читателям звучал так - надо ли прописать упоминание Бога в Конституции?

Читатели нашего портала подавляющим большинством - 84% от голосовавших, проголосовали за вариант ответа - Не надо, от нашей Конституции его существование не зависит.

Что упоминание о Боге "обязательно, это же духовные скрепы" - составило 10%, а 6% голосовавших просто все равно.