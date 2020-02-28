10 Сентября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Стали известны первые данные после вскрытия погибшего от коронавируса

В Китае обнародовали данные после вскрытия умершего жителя Уханя, сообщает Интерфакс. Данные вскрытия показали, что   коронавирус COVID-19 поражает преимущественно легкие.

Пока эксперты не готовы сказать, какие еще органы и в какой степени поражаются, сообщает  South China Morning Post со ссылкой на публикацию в китайском Journal of Forensic Medicine.

Исследование проводил профессор научно-технологического университета в Ухане Лю Лян.

По данным медицинского эксперта, признаки патологии, проявившиеся в легких пациента, похожи на те, что проявляются при атипичной пневмонии SARS или ближневосточном респираторном синдроме MERS.

Умершему жителю Китая, вскрытие котрого проводили эксперты, было 85 лет. Его госпитализировали 1 января,, умер он через 28 дней.

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Стали известны первые данные после вскрытия погибшего от коронавируса

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Теги: ухань, патология легких, вскрытие, коронавирус



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