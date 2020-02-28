10 Сентября 2020
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Актера культовых фильмов подозревают в организации банды аферистов, охотящихся за деньгами умерших москвичей

В Москве задержаны шесть человек, подозреваемых в хищении средств с банковских счетов умерших граждан и присвоении их квартир, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.

Все покойные были людьми одинокими и наследников не имели. Правоохранители установили, что подозреваемые, располагая базами данных абонентов одного из сотовых операторов, осуществляли неправомерный перевыпуск SIM-карт.

Затем под видом клиентов они заходили в банковские онлайн-приложения и присваивали находящиеся на счетах деньги. С одного из счетов злоумышленники похитили около 2 млн руб. Точное количество похищенных денег и квартир пока неизвестно. У лидера группы было найдено 20 комплектов документов умерших людей. Сообщается, что задержанный - бывший актер, снявшийся в эпизодических ролях в "нескольких культовых фильмах прошлых лет". Имя актера правоохранители не раскрывают, однако по данным источников РБК, задержанный - актер Владимир Сынгаевский, снимавшийся в фильмах "Покровские ворота", "Железные игры" и "Не бойся, я с тобой!"

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

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Актера культовых фильмов подозревают в организации банды аферистов, охотящихся за деньгами умерших москвичей

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Теги: мошенники, актер, аферист, МВД, Владимир Сынгаевский



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