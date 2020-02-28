09 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
веселовский, пикет, ливия (2020) | Фото: РИА ФАН

Сергей Веселовский выступил в поддержку плененных в Ливии социологов

По мнению политического обозревателя информационного агентства News-Front Сергея Веселовского, гражданам РФ необходимо обеспечить безопасное пребывание в чужих странах. Он считает, что каждый человек является высшей ценностью своей страны, и правительство должно заботиться о гражданах, где бы они ни находились. Он также выступил в поддержку похищенных в ливийском Триполи российских социологов.

Напомним, что уже почти год в ливийской тюрьме «Митига» члены вооруженной группировки RADA, которую возглавляет преступник Абд аль-Рауф Карра, удерживают российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Им до сих пор не предъявлены обвинения. Сейчас россияне не только находятся в тяжелейших условиях и не имеют возможности связаться с адвокатом или посольством, но ещё и стали живыми щитами для турецких боевиков, воюющих на стороне нелегитимного ПНС Ливии.

веселовский, пикет, ливия(2020)|Фото: РИА ФАН

Веселовский считает, что похищение социологов — это вызов для всей России, и страна должна воспользоваться своими внутренними ресурсами, чтобы напомнить другим государствам о том, что мы – сильный противник.

Также Веселовский поддержал Александра Малькевича с предложенными им поправками к Конституции в вопросе защиты соотечественников. Глава Фонда защиты национальных ценностей предлагает прописать в основном законе страны обязанность государства обеспечивать особую защиту российских граждан за рубежом в тех ситуациях.

Уже больше двух недель в Москве у здания посольства Ливии проходит бессрочная акция с требованием освободить российских социологов. В пикетах приняли участия известные политологи, депутаты, коллеги и друзья задержанных ученых.

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Сергей Веселовский выступил в поддержку плененных в Ливии социологов

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Теги: ливия, шугалей, веселовский, пикет, тюрьма митига, фонд защиты национальных ценностей



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