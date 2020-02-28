Россия останется светским государством: Бог в Конституции будет упомянут в историческом контексте

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию придумала, как вписать в основной закон страны Бога, не нарушая при этом статьи о свободе вероисповедания и о том, что Россия является светским государством.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талию Хабриеву, входящую в состав рабочей группы, предлагается внести поправку, в которой Бог будет упоминаться в историческом контексте.

"Есть дополнительная статья, которая касается правопреемства России. Можно предложить текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", - сказала она агентству. Включить эту формулировку предлагается в главу 3 Конституции РФ.

Эта поправка будет предложена президенту РФ Владимиру Путину. Хабриева отметила, что такая формула допустима и что во многих конституциях Бог упомянут, причем, далеко не всегда в контексте истории, а как данность, как часть современности. В частности, в пример она привела конституции таких стран, как Швейцария, Германия, Бразилия, Польша, Филиппины, Греция, Норвегия, Ирландия.

Как сообщало Накануне.RU предложение о внесении Бога в Конституцию РФ выдвинул патриарх Московский и всея Руси Кирилл.