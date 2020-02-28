Музей с музеем говорит: для первой выставки в "Эрмитаж-Урал" привезут французские шедевры из питерского оригинала

В уральской столице полным ходом идет реконструкция одного из зданий Музея изобразительных искусств. Уже в ноябре этого года в доме №11 на улице Вайнера будет открыт "Эрмитаж-Урал". Ввод в эксплуатацию намечен на апрель. Предлагаем читателям Накануне.RU совершить виртуальную прогулку по реконструируемому музею.

Многие знают знаменитый слоган о Екатеринбурге и Санкт-Петербурге: "Две столицы – одно сердце". Возможно, что такой девиз возник от того, что именно в тогдашний Свердловск из Ленинграда, взятого фашистами в кольцо, эвакуировали внушительную часть коллекции из Эрмитажа. Эшелоны с экспонатами под немецкими бомбами едва удалось вывезти.

И уже в наши дни два города продолжают общаться на музейном языке. Тут можно перефразировать строчку из стихов поэта Михаила Лермонтова: "Звезда с звездою говорит". Музеи теперь "общаются" друг с другом картинами.

"Мы благодарны тому, что Свердловск сохранил экспонаты нашего Эрмитажа во время Великой Отечественной войны. Эшелоны с картинами, вывезенные из Ленинграда военных лет, едва не были разбомблены", - отметил заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов, решивший лично прилететь в Екатеринбург и посмотреть на ход реконструкции.

Для посетителей "Эрмитажа-Урал" будут работать все три этажа обновленной сокровищницы культурных изысков (ранее для "гурманов искусства" были доступны лишь два). Площадь реконструируемого музея составляет 3800 квадратных метров.

Интересной особенностью музея с новым лицом станет открытая крыша. Как рассказал нашему изданию один из исполнителей проекта, там установят столики с зонтиками, укрывающими от осадков. Так что все пришедшие смогут полюбоваться городскими пейзажами прямо из сердца Екатеринбурга.

На первом этаже установят три проектора, они будут транслировать изображения на стену, которую покрасят специальной краской. Также на первом этаже появятся сувенирный магазин.

На третьем этаже будет два мемориальных пространства. Там разместится экспозиция с биографией сотрудников, работавших в музее изобразительных искусств, который переименован в "Эрмитаж-Урал".

В "Эрмитаже-Урал" можно будет не только насладиться картинами, но и побывать на различных мероприятиях и просто провести время в арт-пространстве. В частности, поучаствовать в интеллектуальных марафонах. Для этих целей в уральском филиале знаменитого музея будет создан лофт.

Как стало известно, в ремонтируемое здание переедут европейские экспонаты из здания Музея изобразительных искусств на улице Воеводина. А в том здании, в свою очередь, разместят музейную экспозицию, посвященную искусству 20 века.

В новом культурном пространстве в год будет представлено две экспозиции с работами, привезенными из петербургского Эрмитажа. Жители смогут любоваться выставками по пять месяцев. Как рассказал журналисту Накануне.RU директор екатеринбургского Музея изобразительных искусств Никита Корытин, план экспозиций уже расписан на несколько лет.

"Первая выставка, которая откроется в "Эрмитаже-Урал", будет посвящена искусству Франции 19 века, трудам художников-импрессионистов и не только", - отметил Корытин.

В настоящий момент известна и примерная стоимость объекта. Как поделился с Накануне.RU главный инженер Сергей Щепачев, на реставрацию было выделено около 500 млн руб.

"Еще в 2014 году на "Эрмитаж-Урал" выделили полмиллиарда рублей. Тогда этих средств хватало, но за эти годы цены на стройматериалы поднялись, и теперь приходится экономить на реконструкции. Подрядчиками стали "Гранд Строй" и "Атомстройкомлекс". Теперь мы ждем денег на оборудование" , - сказал Щепачев.

Открытие музея "Эрмитаж-Урал" намечено на середину ноября 2020 года.