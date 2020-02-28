09 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Александр Новак, Алексей Текслер, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Новак и Текслер провели совещание по проблемам газификации Южного Урала

Минэнерго РФ поддержит правительство Челябинской области в вопросах ускорения газификации региона. Об этом договорились губернатор Алексей Текслер и министр энергетики России Александр Новак на совещании по проблемам газификации Южного Урала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Уровень газификации в регионе выше среднероссийского, но отсутствие голубого топлива в ряде муниципалитетов серьезно снижает качество жизни граждан и ограничивает возможности инвестиционного развития таких территорий. Алексеем Текслером было принято решение вдвое увеличить финансирование областной программы газификации. На эти цели в ближайшие три года будет выделено 3 млрд руб. В 2020 году планируется построить 400 км сетей в 51 поселении.

Также губернатор обратил внимание на проблему износа газораспределительных станций. В связи с этим Алексей Текслер обратился с просьбой решить проблему с модернизацией и реконструкцией газораспределительных станций.

"Самый распространенный ответ, который мы сейчас получаем, что этих газораспределительных станций нет в инвестиционной программе. И также у нас есть ряд предложений по уточнению нормативно-правовой базы", - подчеркнул он.

По итогам совещания было принято решение создать рабочую группу.

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Новак и Текслер провели совещание по проблемам газификации Южного Урала

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Теги: Александр Новак, Алексей Текслер, газификация, газ,



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