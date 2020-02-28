В Кургане в суд передано 18 томов "уголовки" в отношении банды сутенеров

В Кургане передано в суд 18 томов уголовного дела в отношении банды сутенеров - всего по делу проходит девять человек.

В их "обойме" - целая плеяда обвинений: мошенничество, вовлечение в занятие проституцией, незаконный оборот сильнодействующих веществ и другие.

До лета 2016 года житель Кургана 1981 года рождения организовал притон, куда вовлек для работы проститутками женщин и двух несовершеннолетних девочек. Курганец угрожал и бил девушек, если те хотели покинуть "бизнес".

"Для бесперебойной работы фирмы и увеличения финансовой прибыли от оказания сексуальных услуг были привлечены водители и администратор", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В феврале прошлого года силовики "накрыли" притон, организатора посадили в СИЗО по решению суда.