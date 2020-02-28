В Екатеринбурге представили обновленную концепцию зала филармонии с учетом пожеланий музыкантов и экспертов

В пятницу в Екатеринбурге была представлена обновленная концепция концертного зала Свердловской филармонии.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, исполнительный директор всемирно известного бюро Zaha Hadid Architects Кристос Пассас рассказал об усовершенствованиях проекта: архитекторы учли пожелания музыкантов Свердловской филармонии, ведущих мировых экспертов и горожан. В частности, было решено отказаться от паркинга на углу улиц Первомайской и Карла Либкнехта - здесь будет сохранена существующая зеленая зона. При этом паркинг будет размещен на двух уровнях под землей в пределах площадки, отведенной под концертный зал, а в самом зале появится оркестровая яма. Она будет иметь возможность для трансформации, чтобы здесь можно было организовывать концертные исполнения вокальных произведений.

Еще одна новинка – зал-трансформер площадью 350 квадратных метров. В новом комплексе он будет третьим, в нем будут проходить концерты, танцевальные представления, современные шоу, мастер-классы и репетиции.

Более детально проработаны вопросы организации пространств для музыкантов, артистов и специалистов технических служб, они станут более удобными и функциональными. Также выполнено детальное зонирование концертного зала, проработаны логистика и навигация. Архитекторы отметили, что реализованы главные идеи концепции, связанные с сохранением исторического наследия этой части Екатеринбурга и созданием доступного для всех горожан и гостей уральской столицы публичного пространства.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге были нанесены границы территорий объектов культурного наследия рядом с новым залом филармонии.