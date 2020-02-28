Кунгуряк сжёг знакомую, сломавшую его телефон

39-летний кунгуряк наказан за то, что сжёг знакомую, которая сломала его телефон, сообщили Накануне.RU в прикамском УМВД.

В августе прошлого года пара отдыхала вместе у друзей. Потерпевшая случайно разбила телефон спутника. В ответ злоумышленник достал бутылку с растворителем и вылил его на голову, шею, спину, левую руку жертвы и поджёг. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.

Суд приговорил поджигателя к году и четырём месяцам колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.