09 Сентября 2020
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лыжня россии (2017) | Фото: Накануне.ru

На Урале возрожден легендарный лыжный сверхмарафон, проводившийся в Екатеринбурге в 90-х

Возрожден легендарный лыжный сверхмарафон "Уральская сотня", проводившийся в Екатеринбурге в конце 90-х годов.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соревнования, получившие новое имя – URAL IRON 100K – состоятся по инициативе призера Олимпийских игр Ивана Алыпова. К старту допускают 25 спортсменов в личном зачете и 25 команд.

На старт ультрамарафона выйдут известные спортсмены: Александр Легков, Антон Шипулин, Владимир Волошин, Иван Алыпов, Виктор Майгуров, Евгений Дементьев и другие. В числе стартующих представители не только Екатеринбурга и Свердловской области, но и Челябинска, Перми, Березников, Новосибирска, Благовещенска, Москвы и Ижевска. А изюминкой "Уральской сотни 2020" станет женская команда, которая преодолеет 100 километров в сумме на 10 человек.

Соревнования пройдут завтра, 29 февраля, в Сысерти. Победители получат медали, выкованные легендарным уральским кузнецом Александром Лысяковым.

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На Урале возрожден легендарный лыжный сверхмарафон, проводившийся в Екатеринбурге в 90-х

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Теги: сверхмарафон, лыжи, Шипулин



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