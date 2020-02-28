09 Сентября 2020
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автобус перевернулся, ДТП (2020) | Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области пьяный водитель перевернул автобус с пассажирами

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло накануне вечером с рейсовым автобусом в Уватском районе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, автобус ПАЗ на 354-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В автобусе находились четыре пассажира, они не пострадали и выбрались из автобуса самостоятельно. Между тем, выяснилось, что 43-летний водитель автобуса управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - показания алкотестера составили 1,4 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

автобус перевернулся, ДТП(2020)|Фото: ГИБДД по Тюменской области

При этом утром водитель проходил предрейсовый медицинский контроль. Сообщается также, что в 2014 г. водитель уже попадался за рулем пьяным и был лишен прав на 19 месяцев.

В ГИБДД проверят организацию пассажирских перевозок в Уватском районе и на предприятии, которому принадлежит автобус.

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В Тюменской области пьяный водитель перевернул автобус с пассажирами

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Теги: автобус перевернулся, ДТП, пьяный водитель



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