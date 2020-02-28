В Тюменской области пьяный водитель перевернул автобус с пассажирами

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло накануне вечером с рейсовым автобусом в Уватском районе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, автобус ПАЗ на 354-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В автобусе находились четыре пассажира, они не пострадали и выбрались из автобуса самостоятельно. Между тем, выяснилось, что 43-летний водитель автобуса управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - показания алкотестера составили 1,4 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

При этом утром водитель проходил предрейсовый медицинский контроль. Сообщается также, что в 2014 г. водитель уже попадался за рулем пьяным и был лишен прав на 19 месяцев.

В ГИБДД проверят организацию пассажирских перевозок в Уватском районе и на предприятии, которому принадлежит автобус.