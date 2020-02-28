Сбежавший из королевской семьи принц Гарри запел

Вернувшийся в Великобританию принц Гарри (35) отправился на легендарную студию звукозаписи Abbey Road, где вместе с рокером Джоном Бон Джови записал песню-гимн для проекта Invictus Games (международный спортивный турнир для ветеранов-инвалидов боевых действий, Гарри является его создателем и патроном).

"Я сказал, что попробую", - так подписал принц в Instagram видео, на котором они с Бон Джови готовятся петь. Также Гарри сфотографировался с гитарой и с волонтерами проекта.

Накануне принц посетил в Эдинбурге саммит Travalyst (еще один патронажный проект внука королевы), посвященный "зеленому" туризму.

Сообщалось, что Гарри забросил свои "барские" привычки и прилетел из Канады обычным регулярным рейсом, а в Эдинбург отправился на поезде. Правда, таблоиды уже успели закинуть горькую пилюлю: оказалось, что для путешествия Гарри выкупили целый вагон первого класса. Тем не менее, это все равно дешевле и лучше, чем перелет на вертолете отца принца – Чарльза, который тот совершил на 200 километров, чтобы прочитать лекцию о вреде выхлопов и изменении климата.

Между тем, в Канаде, где остались жена и сын Гарри, собираются снять охрану за счет государства, предоставленную семье герцога и герцогини Сассекских. С момента их прибытия на временное проживание в Канаду, семью охраняла королевская канадская конная полиция. С 31 марта Сассексы перестанут быть персонами, защищаемыми международным правом (с этого момента они будут лишены королевских привилегий), и охрану им придется оплачивать из собственного (или собственного королевского) кармана. Ранее Гарри говорил, что охрана его семье нужна, поскольку репортеры не дают житья.