В Нижневартовске наградили лидеров III Открытого слёта студенческих отрядов Югры

Бойцы студотряда "Энергетик" получили награды по итогам III Открытого слёта студенческих отрядов округа. Нижневартовская бригада, которая работает на объектах тюменских "Россетей", поделилась своими впечатлениями о работе в прошлом трудовом семестре, а также представила на конкурс фотографии и видеоролики. В результате фото- и видеошедевры будущих энергетиков были признаны лучшими, а бойцы Алиса Чайка, Александр Русских, Игорь Кайков и Александр Баранчиков отмечены грамотами за активную работу в сезоне 2019 г., сообщили Накануне.RU в мэрии.

Организатором слёта выступил Нижневартовский государственный университет. В его же стенах прошел круглый стол, в ходе которого представители окружного и областного отделений молодежной общероссийской общественной организации студотрядов и работодателей обсудили проблемы и перспективы развития движения. Участник круглого стола, ведущий инженер Нижневартовских электрических сетей Сергей Степаненко вручил НвГУ благодарственное письмо за вклад в развитие системы подготовки молодых специалистов энергетического сектора и активную поддержку студенческих отрядов.

"Для меня "Энергетик" открыл массу новых возможностей. Прежде всего, я могу посмотреть на свою профессию изнутри, набираться профессиональных навыков. Молодые и инициативные ребята делают много полезного не только в рамках предприятия, но и для всего города. Студотрядовское движение только возрождается, и я рад, что причастен к этому", - отметил член студотряда Игорь Кайков.