Украина поддержала Турцию против России

Украина выразила поддержку действиям Турции на территории Сирии и осудила Россию. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

Киев поспешил "солидаризироваться с позицией НАТО" и осудил действия "режима Башара Асада" и России, которая ему помогает. А также выразил сочувствие Турции.

Депутат Рады Максим Бужанский написал, что перед тем как выражать сочувствие Турции, МИД стоило бы выяснить, не было ли турецких военных в Сирии среди террористов. Он напомнил, что Украина осуждает Россию как "агрессора", но поддерживает реальную агрессию Турции против Сирии.

"Так какое сочувствие Турции, действующей на территории суверенной Сирии без мандата ООН? Тяжело было просто промолчать?" - резонно указал Бужанский.

Другой депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что Турции не стоит рассчитывать на помощь НАТО, так как "войска Турции подверглись атаке на иностранной территории, куда они были отправлены без согласия НАТО".

Он подчеркнул, что консультации НАТО созваны не на основании статьи 5 устава альянса о коллективной обороне, а статьи 4 о консультациях из-за обострения ситуации вследствие терактов и т.п.

"То есть Турции сегодня помогут разве что хорошим заявлением", - прогнозирует Яременко.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы при поддержке Турции начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Погибли десятки турецких военных, которые не должны были там находиться, заявило Минобороны РФ.