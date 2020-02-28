09 Сентября 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Дерипаска снова прошелся по Набиуллиной

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в очередной раз прошелся по тому, как ведет дела Центральный банк России. На этот раз в связи с коронавирусом.

В своем telegram-канале Дерипаска пишет: "Даже самый консервативный банк — Банк Японии — понимает, что времена изменились и пора готовиться к спаду из-за возможных проблем с коронавирусом. И только наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века. Кто захочет брать ипотеку под 9%, когда её реальная цена не больше 5%?" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Стоит отметить, что коронавирус на данный момент затронул Японию, в том числе ее экономику, сильнее, чем большинство стран мира.

В связи с недавним понижением ЦБР ключевой ставки владелец "Базового элемента" писал: "ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни".

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Дерипаска снова прошелся по Набиуллиной

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Теги: олег дерипаска, эльвира набиуллина, центробанк, коронавирус



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