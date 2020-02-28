За нарушения на голосовании по Конституции предусмотрели наказание до четырех лет колонии

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Документ предусматривает наказание от штрафов до четырех лет лишения свободы, передает "Интерфакс".

Так, предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ.

Ранее на рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству официально была внесена поправка, предлагающая провести голосование по изменениям в Конституцию 22 апреля. Эта среда будет нерабочим днем. Такой вариант обсуждался на встрече рабочей группы по подготовке поправок с президентом России Владимиром Путиным.