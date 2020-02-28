"Севилья" встретится с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам неоднократный победитель турнира последних лет - испанская "Севилья" - встретится с итальянской "Ромой".

Как передает корреспондент Накануне.RU, остальные пары выглядят так:

Истанбул (Турция) – Копенгаген (Дания)

Олимпиакос (Греция) – Вулверхэмптон (Англия)

Вольфсбург (Германия) – Шахтер (Украина)

Интер (Италия) – Хетафе (Испания)

Победитель пары Айнтрахт (Германия) / Зальцбург (Австрия) – Базель (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Глазго Рейнджерс (Шотландия) – Байер (Германия).

Матч между "Айнтрахтом" и "Зальцбургом" должен был состояться вчера, но был перенесен из-за непогоды. Команды определят сильнейшего сегодня.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 12 марта, ответные - на 19 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов турнира состоится 20 марта.