09 Сентября 2020
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Эдин Джеко (2018) | Фото: instagram.com/officialasroma

"Севилья" встретится с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам неоднократный победитель турнира последних лет - испанская "Севилья" - встретится с итальянской "Ромой".

Как передает корреспондент Накануне.RU, остальные пары выглядят так:

Истанбул (Турция) – Копенгаген (Дания)

Олимпиакос (Греция) – Вулверхэмптон (Англия)

Вольфсбург (Германия) – Шахтер (Украина)

Интер (Италия) – Хетафе (Испания)

Победитель пары Айнтрахт (Германия) / Зальцбург (Австрия) – Базель (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Глазго Рейнджерс (Шотландия) – Байер (Германия).

Матч между "Айнтрахтом" и "Зальцбургом" должен был состояться вчера, но был перенесен из-за непогоды. Команды определят сильнейшего сегодня.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 12 марта, ответные - на 19 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов турнира состоится 20 марта.

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"Севилья" встретится с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы

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Теги: Лига Европы, жеребьевка, итоги



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