Автомобили курганских водителей, которые не пропускают пешеходов, будут попадать на видео

В Кургане на двух пешеходных переходах появились новые комплексы видеофиксации "Автозебра".

Они установлены с целью профилактики правонарушений и наездов на пешеходов, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Комплексы установили на "пешеходниках" возле дома №116А на улице Куйбышева и возле дома №36Б на улице Гагарина.

"Камеры расположены навстречу потокам движения так, чтобы в кадр попадали участок пешеходного перехода и зона распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей. Если на "зебре" одновременно находятся и автомобиль, и пешеход, камера делает ряд последовательных фотокадров, а также формирует видеофайл, что позволяет однозначно определить, было ли допущено нарушение ПДД", - пояснили в ГИБДД.