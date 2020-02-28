09 Сентября 2020
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Общество Курганская область
пешеходный переход (2018) | Фото:Накануне.RU

Автомобили курганских водителей, которые не пропускают пешеходов, будут попадать на видео

В Кургане на двух пешеходных переходах появились новые комплексы видеофиксации "Автозебра".

Они установлены с целью профилактики правонарушений и наездов на пешеходов, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Комплексы установили на "пешеходниках" возле дома №116А на улице Куйбышева и возле дома №36Б на улице Гагарина.

"Камеры расположены навстречу потокам движения так, чтобы в кадр попадали участок пешеходного перехода и зона распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей. Если на "зебре" одновременно находятся и автомобиль, и пешеход, камера делает ряд последовательных фотокадров, а также формирует видеофайл, что позволяет однозначно определить, было ли допущено нарушение ПДД", - пояснили в ГИБДД.

рубежи контроля, Автозебра(2020)|Фото: ГИБДД Курганской области

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Автомобили курганских водителей, которые не пропускают пешеходов, будут попадать на видео

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Теги: Автозебра, пешеходный переход, Курган, ГИБДД, видеофиксация



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