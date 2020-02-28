09 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
экология отходы свалка мусор пластиковые бутылки (2004) | Фото

Восстановлена работа мусоросортировочного завода в Тюмени, где нашли повышенную радиацию

Работа мусоросортировочного завода в Тюмени, где нашли повышенную радиацию, восстановлена, сообщил Накануне.RU регоператор по обращению с ТКО в регионе, компания "Тюменское экологическое объединение".
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"По уточнённой информации, на месте происшествия работали специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области (специалисты Росприроднадзора не были задействованы). Сейчас работа завода полностью восстановлена, предприятие работает в штатном режиме", - сообщили в "ТЭО".

Напомним, оборудование тюменского мусоросортировочного завода на КПП зафиксировало превышение предельно допустимых норм радиации в содержимом одного из въезжающих мусоровозов. В связи с происшествием графики движения спецтехники в Тюмени и Тюменском районе были незначительно скорректированы. Все запланированные маршруты будут отработаны перевозчиками полностью до конца дня. В случае возникновения вопросов, касающихся вывоза отходов, граждане могут обращаться на телефон горячей линии ООО "ТЭО" 8-800-250-73-26 (ежедневно с 7.00 до 22.00).

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Восстановлена работа мусоросортировочного завода в Тюмени, где нашли повышенную радиацию

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Теги: тюменское экологическое объединение, грузовик, КПП, радиация



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Ранее 28.02.2020 14:22 Мск В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли повышенную радиацию

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