09 Сентября 2020
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Политика В России
Секретарь ЦК РОТ ФРОНТ Александр Батов (2020) | Фото:Алексадр Батов vk.com

Александр Батов: РОТ Фронт продолжит организацию трудящихся в борющийся класс

На фоне внезапного расцвета партийного строительства и появления целого ряда громких проектов, суд отменил регистрацию партии РОТ Фронт. В итоге без юридической регистрации осталась входившая туда РКРП - старейшая коммунистическая партия в РФ, существовавшая с 1991 г. О ярком проявлении двойных подходов власти к избирательному процессу Накануне.RU рассказал секретарь ЦК РОТ Фронта Александр Батов:

"Состоявшееся судебное решение не является для нас неожиданным. На протяжении всей истории РОТ Фронта власть демонстрировала к нам своё неравнодушие. Достаточно вспомнить, как нам два с лишним года препятствовали в регистрации, используя при этом самые нелепые предлоги: например, что наш символ - всемирно известный символ антифашистской борьбы - угрожает основам российской государственности. Когда же, наконец, зарегистрировали, то власти избрали новую тактику. На выборах самых разных уровней наших кандидатов снимали по суду, по беспределу. А затем объявили, что РОТ Фронт не удовлетворяет требованиям закона о политических партиях, потому что, дескать, не участвовал в достаточном количестве выборов. В этом суть лицемерных обвинений со стороны Минюста", - отметил он.

По его словам, партийцы подадут апелляцию, но прекрасно понимают, какая судьба её ожидает. Впрочем, решение суда для них не главное.

"Потуги властей "закрыть" нас могут вызвать лишь улыбку. Ещё в 2007 году, когда точно так же "закрывали" Российскую коммунистическую рабочую партию (РКРП), мы напоминали господам чиновникам: для нас партия - это не штампик в Минюсте, а отряд единомышленников, ведущих организованную борьбу за общие цели. РКРП никуда не делась, а стала ядром РОТ Фронта. Будучи коалицией классовых сил, РОТ Фронт и далее будет выполнять свою главную задачу - организацию трудящихся в борющийся класс. А стремление правящего класса вытеснить рабочих с легальной политической арены неминуемо вызовет радикализацию трудовых и социальных конфликтов. Ведь если капитал перекрывает народу все "законные" возможности отстаивать свои права, то народ поневоле начнёт хвататься за любые средства. И мы, несмотря ни на какие бумажки судов, всё равно окажемся в одном строю с простыми людьми".

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Александр Батов: РОТ Фронт продолжит организацию трудящихся в борющийся класс

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Теги: РОТ ФРОНТ, партия, регистрация



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