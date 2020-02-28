Никто и не сомневался: Навальный поддержал арестованного в Екатеринбурге программиста и блогера Литреева

Арестованного в Екатеринбурге создателя приложения для задержанных на митингах "Красная кнопка" и блогера Александра Литреева поддержал глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Как рассказал сегодня журналистам в суде адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков, оппозиционер и бывший кандидат в президенты России отправил положительную характеристику на Литреева. По словам правозащитника, Навальный хорошо высказался о самом программисте и его работе.

Стоит отметить, что в прошлом Литреев трудился в команде Навального.

Напомним, сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева задержали в Екатеринбурге с наркотиками. Изначально его отправили под арест на два месяца, но сегодня суд, рассмотрев апелляцию, сократил срок содержания под стражей.