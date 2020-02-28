09 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Курганская областная дума (2016) | Фото:Накануне.RU

В Общественной молодежной палате при облдуме обсудили итоги визита в Курган главы российского правительства

28 февраля прошло заседание Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе, которое провел ее председатель Сергей Лоськов. В работе также принял участие председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, представители департамента образования и науки и общественных молодежных организаций.

Молодые парламентарии приняли обращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову с предложением о внесении изменений в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства". В нем предлагается закрепить понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". Предусматривается оказание государственной поддержки тем предприятиям, которые трудоустраивают выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций для детей-сирот.

На заседании также рассмотрели итоги общественного мониторинга соблюдения закона, предусматривающего запрет продажи электронных сигарет и никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. В ходе совместных рейдов выявлено, что крупные торговые сети полностью прекратили продажу запрещенной продукции, а вот в мелких торговых точках, еще встречаются нарушения. Но и в этом случае удается убедить торговых работников не продавать несовершеннолетним никотиносодержащую продукцию. Дмитрий Фролов подчеркнул, что это закон социально значимый и принят в результате совместной работы молодежного парламента, губернатора области и прокуратуры.

Спикер зауральского парламента подробно остановился на итогах пребывания в регионе председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, визит которого был инициирован, в том числе, партией "Единая Россия", и на перспективах, открывающихся перед Курганской областью с принятием программы ускоренного социально-экономического развития.

"У Зауралья большое будущее, и учитывая последние показатели, регион нельзя считать депрессивным. Мы начинаем двигаться вперед, и в этом мы опираемся на молодежь", - отметил Дмитрий Фролов.

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В Общественной молодежной палате при облдуме обсудили итоги визита в Курган главы российского правительства

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Теги: Общественная молодежная палата, Курганская область



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