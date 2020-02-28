09 Сентября 2020
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Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

Папа Римский Франциск заболел. Все надеются, что не коронавирусом

В Ватикане тревожные времена: Папа Римский Франциск (83) заболел. Этому предшествовало его продолжительное общение с паствой в пепельную среду, знаменующую у католиков начало поста. Отмечается, что понтифик проигнорировал меры безопасности и раздавал благословения без медицинской маски. Его окружение не сообщает, сдал ли глава церкви анализы на наличие коронавируса COVID-19, эпидемия которого начинается в Италии. Стоит отметить, что Франциск находится в группе риска – чаще всего заболевают люди преклонного возраста, смертность среди них тоже выше.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 650 человек, умерли 17.

Ранее глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал православных в Италии не подчиняться запретам властей на массовые собрания и ходить в церковь.

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Папа Римский Франциск заболел. Все надеются, что не коронавирусом

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Теги: папа римский франциск, коронавирус, ватикан



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