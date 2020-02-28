09 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Законодательное собрание Пермского края (2016) | Фото: v-kurse.info

На мандат осужденного Заворохина в заксобрании Прикамья претендуют кандидаты от семи партий

Избирком Прикамья заверил списки кандидатов на довыборы в заксобрание Пермского края от семи политических партий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе крайизбиркома, от "Единой России" участвовать в выборах будет секретарь реготделения Вячеслав Григорьев, ЛДПР выдвинула чиновника администрации Ленинского района Перми Георгия Балашова, КПРФ - адвоката Леонида Любимова, "Справедливая Россия" - депутата добрянской гордумы Владимира Степанова.

Также своих претендентов выдвигают партии "Демократическая партия России", "Партия за справедливость!" и "Партия Прогресса".

Подача документов на регистрацию в окружную избирательную комиссию будет проходить до 11 марта, 18.00. Сами довыборы назначены на 26 апреля.

Напомним, вакантным место в краевом заксо стало после того, как депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин был приговорен к семи годам лишения свободы.

Заворохину инкриминировали два эпизода по статье "Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере" при заключении договоров на поставку тепла с компанией "Энергоресурс". Арестовали его в июле 2015 г., в сентябре того же года он вышел под залог. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции. В 2011-12 гг. преступники похитили у завода более 140 млн руб. Кроме этого, проходивший по делу директор МУП "Автобаза администрации Перми" Денис Овчинников реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб. Третьим фигурантом расследования был сын бизнесмена Максим Овчинников.

Согласно приговору суда, Заворохин и Овчинников-старший получили по семь лет, а Овчинников-младший – четыре года колонии общего режима. Удовлетворены иски завода на сумму в 141,9 млн руб., мэрии – 94,5 млн руб.

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Теги: кандидаты, партии, мандат, Егор Заворохин, округ №2, довыборы



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Ранее 17.07.2020 14:25 Мск На вакантные места в заксобрании Прикамья претендует восемь человек
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