09 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Путин и Эрдоган, Турция и Россия (2016) | Фото:politikus.ru

Эрдоган позвонил Путину на фоне обострения в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор на фоне эскалации конфликта в Идлибе. Как сообщает пресс-служба Кремля, он состоялся по инициативе турецкой стороны.

В разговоре был отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками в Сирии.

Президенты признали необходимость дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Также Путин и Эрдоган договорились проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

Напомним, Турция хочет собрать экстренную консультацию членов НАТО по ситуации в сирийском Идлибе. Ранее сообщалось о гибели 33 турецких военных во время авиаудара сирийских военных, после чего турецкая армия нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.

В Минобороны РФ сообщили, что сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков.

Военные отметили, что в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований". В Минобороны РФ подчеркнули, что турецкая сторона не уведомляла российскую, что в этом районе будут находиться турецкие военные формирования.

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Эрдоган позвонил Путину на фоне обострения в Идлибе

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Теги: турция, сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган



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