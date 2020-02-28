09 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения места убийства 17-летнего подростка в Челябинске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения места убийства 17-летнего подростка в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

Убийство произошло 22 февраля. Подросток заступился за девушек, к которым приставали пьяные мужчины. Завязалась драка, в ходе которой подростка ударили ножом в область сердца. От полученного ранения он скончался. По обвинению в убийстве задержан 27-летний местный житель. По решению суда он заключен под стражу.

Сегодня очевидцы заметили, что неизвестные осквернили место гибели подростка. Был уничтожен траурный венок, растоптаны цветы, а на заборе повесили табличку с угрозами и надписью "АУЕ".

место убийства подростка в Челябинске,(2020)|Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

"Александр Бастрыкин дал поручение в кратчайшие сроки организовать проверку по данному факту и поставил ее ход и результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", - сообщили в пресс-службе СК.

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Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения места убийства 17-летнего подростка в Челябинске

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Теги: подросток, убийство, СК, Александр Бастрыкин,



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