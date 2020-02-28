В Одессе подозреваемый в убийстве попытался захватить в заложники судью и конвой

В Одессе подозреваемый в убийстве пришел в Приморский районный суд на рассмотрение своего дела с предметом, похожим на гранату. Он стал угрожать взорвать себя и присутствующих. Всех находившихся в здании людей эвакуировали, в заложниках оставались двое судей и старший конвоир.

"Во время рассмотрения уголовного производства по факту умышленного убийства подозреваемый достал гранату и угрожал взорвать себя и всех присутствующих", — цитирует ресурс Odessa.online пресс-секретаря суда Ольгу Галину.

По словам Галиной, подозреваемого доставили в суд из СИЗО.

Спецслужбы и взрывотехники смогли обезвредить мужчину. По последним данным, предмет, которым он угрожал, оказался муляжом гранаты.