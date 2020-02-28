В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли повышенную радиацию

Превышение норм радиации зафиксировали на КПП тюменского мусоросортировочного завода, сообщил Накануне.RU регоператор по обращению с ТКО в регионе, компания "Тюменское экологическое объединение".

"28 февраля оборудование тюменского мусоросортировочного завода на КПП зафиксировало превышение предельно допустимых норм радиации в содержимом одного из въезжающих мусоровозов. Сотрудниками завода незамедлительно приняты все необходимые меры безопасности и проинформированы уполномоченные государственные службы, в том числе областные управления Роспотребнадзора и МЧС, правоохранительные органы", - уточнили в "ТЭО".

Сегодня во второй половине дня возможно незначительное смещение графиков вывоза ТКО из Тюмени и Тюменского района. Все запланированные маршруты спецтранспорт отработает до конца дня.

"Перекрытие дороги осуществлялось службами ГИБДД. Оцепление снято, работа предприятия и движение спецтранспорта возобновлены, предварительный осмотр мусоровоза окончен. Ожидается завершение процедур Росприроднадзора и их рекомендаций", - уточнили в организации.