09 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
полигон тбо, утилизация, отходы (2015) | Фото: 360tv.ru

В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли повышенную радиацию

Превышение норм радиации зафиксировали на КПП тюменского мусоросортировочного завода, сообщил Накануне.RU регоператор по обращению с ТКО в регионе, компания "Тюменское экологическое объединение".

"28 февраля оборудование тюменского мусоросортировочного завода на КПП зафиксировало превышение предельно допустимых норм радиации в содержимом одного из въезжающих мусоровозов. Сотрудниками завода незамедлительно приняты все необходимые меры безопасности и проинформированы уполномоченные государственные службы, в том числе областные управления Роспотребнадзора и МЧС, правоохранительные органы", - уточнили в "ТЭО".

Сегодня во второй половине дня возможно незначительное смещение графиков вывоза ТКО из Тюмени и Тюменского района. Все запланированные маршруты спецтранспорт отработает до конца дня.

"Перекрытие дороги осуществлялось службами ГИБДД. Оцепление снято, работа предприятия и движение спецтранспорта возобновлены, предварительный осмотр мусоровоза окончен. Ожидается завершение процедур Росприроднадзора и их рекомендаций", - уточнили в организации.

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В Тюмени на мусоросортировочном заводе нашли повышенную радиацию

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Теги: тюменское экологическое объединение, грузовик, КПП, радиация



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Развитие сюжета:

Ранее 28.02.2020 15:03 Мск Восстановлена работа мусоросортировочного завода в Тюмени, где нашли повышенную радиацию

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