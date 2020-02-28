09 Сентября 2020
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
RAE-2015, Т-14 &quot;Армата&quot; (2015) | Фото: Накануне.RU

Глава свердловского Союза предприятий оборонных отраслей промышленности переизбран на пять лет

В Екатеринбурге состоялось общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. На нем был избран глава организации на ближайшие годы.

Как сообщили Накануне.RU в Законодательном собрании региона, полномочия Владимира Щелокова на посту генерального директора Союза продлены на пять лет. Также в президиум в качестве представителя Уралвагонзавода вошел его исполнительный директор, депутат ЗакСО Владимир Рощупкин. А еще одним вновь избранным членом президиума стал генеральный директор АО "Уральский электромеханический завод" Станислав Богоявленский.

Кроме этого, оборонщики Свердловской области определили главные задачи на 2020 год. Одной из них стало безусловное выполнение государственной программы вооружений и национальных проектов. Кроме этого, представители Союза выступили со своими предложениями о поправках в Конституцию России.

общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области(2020)|Фото: пресс-служба ЗакСО

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Глава свердловского Союза предприятий оборонных отраслей промышленности переизбран на пять лет

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Теги: оборонщики, глава, Свердловская область



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