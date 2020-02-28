09 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Путин, Лукашенко (2016) | Фото: tvc.ru

Лукашенко планирует пенсионную реформу и обсуждает этот вопрос с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила.

Ее целесообразно переформатировать и создать "справедливую и хорошую систему", добавил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что решить этот вопрос Минску будет несложно, страна изучает опыт других стран, в том числе и России. По его словам, он обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

В Белоруссии не так давно уже принимались решения по совершенствованию пенсионной сферы. В 2016 году Лукашенко подписал указ, согласно которому каждый год пенсионный возраст повышается на полгода. Таким образом, в 2022 году пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин - с 60 до 63 лет.

В России в 2018 году правительством был принят закон, предусматривающий постепенное увеличение возраста выхода на пенсию по старости от 60 (55) лет до 65 (60) лет для мужчин (женщин) соответственно.

Ранее российские власти опровергли появившиеся сообщения о новом повышении пенсионного возраста до 70 лет. В правительстве назвали это "бредом".

Президент России Владимир Путин заявил, что по пенсиям все решения приняты, закреплены законом. "Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Последние предложения минфина относятся к накоплениям и касаются их защиты", - сказал Путин.

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Лукашенко планирует пенсионную реформу и обсуждает этот вопрос с Путиным

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Теги: белоруссия, пенсионная реформа, александр лукашенко



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