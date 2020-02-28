Первым заболевшим коронавирусом в Азербайджане стал россиянин, летевший из Ирана

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб при правительстве страны. "Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - цитирует сообщение штаба "Интерфакс".

Это уже не первый россиянин, заболевший коронавирусом на территории другой страны. Ранее сообщалось минимум о трех гражданах России, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Сегодня же стало известно, что первый заболевший коронавирусом в Белоруссии тоже прибыл из Ирана транзитом через Баку.