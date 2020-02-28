09 Сентября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Андрей Романов, голодовка (2020) | Фото: Tyumen-inform Андрей Романов

Госпитализированный организатор голодовки тюменских инвалидов чувствует себя хорошо

Госпитализированный в Областную клиническую больницу №2 организатор протестной акции, инвалид второй группы Андрей Романов чувствует себя хорошо, сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По информации ведомства, согласие на госпитализацию он дал накануне. Для помещения в стационар были показания в виде повышенного артериального давления. Кроме того, у врачей возникли подозрения, что пациент не принимает назначенную терапию, что может непосредственно угрожать его здоровью.

"При доставке в стационар ОКБ №2 состояние было оценено, как средней степени тяжести, угрозы жизни не было – реанимационная помощь не требовалась. Он получал необходимое лечение в палате интенсивной терапии. Сегодня с улучшением состояния уже переведен в отделение реабилитации".

В департаменте здравоохранения пояснили также, что питание активист получает точно такое же, как и все пациенты стационара.

Напомним, сегодня стало известно, что трое остальных участников акции, после того, как утром их осмотрели врачи, объявили о завершении голодовки. Добавим также, что многие тюменские инвалиды резко критикуют акции Андрея Романова.

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Госпитализированный организатор голодовки тюменских инвалидов чувствует себя хорошо

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Теги: Андрей Романов, голодовка



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