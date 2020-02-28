На Южном Урале в районной больнице не давали инвалиду по онкологии положенные лекарства

В Каслях только после вмешательства прокуратуры инвалиду по онкологии смогли выдать в больнице положенные по закону лекарства.

С 2011 года женщина состоит на учете в районной больнице в Каслях и наблюдается у онколога, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Женщина получала лекарства от Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. До 2018 года районная больница обеспечивала ее лекарствами. В феврале прошлого года этот центр назначил женщине лекарства, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденных Правительством России.

Однако районная больница в Каслях не обеспечила инвалида лекарствами. Сейчас после вмешательства прокуратуры все необходимые медикаменты женщине выданы.