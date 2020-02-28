В Свердловской области утвержден дизайн Единой социальной карты. В основе - малахит

В Свердловской области утвержден дизайн Единой социальной карты, разрабатываемой по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По словам представителя компании-разработчика Ильи Крупина, в основе дизайн-концепции карты находится малахит. По мнению авторов проекта, именно он является одним из брендов Урала.

Напомним, планируется, что внедрение в Свердловской области Единой социальной карты повысит эффективность, доступность и качество предоставления мер социальной поддержки за счет современных информационных технологий. Электронное приложение карты даст возможность оплаты товаров, работ и услуг.

Сообщалось, что свердловскую Единую социальную карту создадут на базе национальной платежной системы "Мир". В феврале 2020 года было подписано соответствующее соглашение.