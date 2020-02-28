На Украине заявили, что ГБР хочет арестовать Порошенко, но генпрокурор дал команду не трогать

Украинский юрист, бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов сообщил, что Госбюро раследований (ГБР) подготовило подозрение экс-президенту Петру Порошенко и хочет его вручить вместе с ходатайством о мере пресечения.

Однако он заявил также, что его источники в прокурорском офисе сообщают, что генеральный прокурор дал поручение заблокировать любые негативные действия в отношении олигарха.

"В эти минуты между ведомствами происходит настоящая борьба, о которой они вам публично не сообщат, а мы сообщим", - написал Портнов.

Сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР, куда суд постановил привести его силой. Он прибыл с большой группой охраны и заявил, что возвращаются "времена Януковича" и "политические репрессии".

Также он заявил, что "власть не способна дать людям хлеба", поэтому "режиссеры 95-го квартала и подготовили шоу".

Олигарха подозревают, в частности, в незаконном вмешательстве в работу судебной системы, когда он срочно назначал членов Высшего совета правосудия уже после своего поражения на выборах.