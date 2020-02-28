09 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2019) | Фото: novorosinform.org

На Украине заявили, что ГБР хочет арестовать Порошенко, но генпрокурор дал команду не трогать

Украинский юрист, бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов сообщил, что Госбюро раследований (ГБР) подготовило подозрение экс-президенту Петру Порошенко и хочет его вручить вместе с ходатайством о мере пресечения.

Однако он заявил также, что его источники в прокурорском офисе сообщают, что генеральный прокурор дал поручение заблокировать любые негативные действия в отношении олигарха.

"В эти минуты между ведомствами происходит настоящая борьба, о которой они вам публично не сообщат, а мы сообщим", - написал Портнов.

Сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР, куда суд постановил привести его силой. Он прибыл с большой группой охраны и заявил, что возвращаются "времена Януковича" и "политические репрессии".

Также он заявил, что "власть не способна дать людям хлеба", поэтому "режиссеры 95-го квартала и подготовили шоу".

Олигарха подозревают, в частности, в незаконном вмешательстве в работу судебной системы, когда он срочно назначал членов Высшего совета правосудия уже после своего поражения на выборах.

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На Украине заявили, что ГБР хочет арестовать Порошенко, но генпрокурор дал команду не трогать

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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