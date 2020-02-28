09 Сентября 2020
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Анастасия Волочкова (2019) | Фото:youtube.com

Трансвестит, Волочкова и владельцы похоронной компании "съели" на масленице у Малахова 4 тысячи блинов

Андрей Малахов накануне закатил масленичную вечеринку с блинами в отеле "Лотте" в Москве. Пригласили в этот "вертеп" всех: от Бузовой и Волочковой до владельцев похоронного бизнеса супругов Шеляговых и директора бутика Cartier Татьяны Торчилиной. Правил бал трансвестит Заза Наполи.

Теперь светские telegram-каналы пишут хроники с мероприятия. Например, канал редакции журнала Tatler сообщает: "Осторожно позвонили Андрею Малахову подвести итоги его вчерашней масленицы. Четыре тысячи блинов (клянется, что диетолог Ирина Почитаева разрешила). Разошлись в три часа ночи. Последним гостем была директор бутика Cartier Татьяна Торчилина".

Трансвестит Заза Наполи, Андрей Малахов, Анастасия Волочкова. |Фото: instagram.com/volochkova_art

А вот более едкая рецензия от ведущих канала "Антиглянец": "Вчера некоторые гости ежегодной Масленницы Андрея Малахова и Натальи Шкулевой удивлялись, как паре удалось "поженить" на одной территории Викторию *стыдно-не-знать* Шелягову, Татьяну Торчилину из Cartier и, скажем, Ольгу Бузову с Анастасией Волочковой, также приглашённых в люкс Лотте отеля. Но были там и персонажи куда интереснее, чем "белый лебедь" и "брошенка Всея Руси" - например, травести-стар Заза Наполи и певица Саша, вышедшая когда-то благодаря влиятельным поклонникам из боевого состава клуба Dolls на большую сцену и жутко популярная в нулевых. Умеет все-таки Андрей дружить с самыми разными людьми - в этом ему не откажешь".

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Трансвестит, Волочкова и владельцы похоронной компании "съели" на масленице у Малахова 4 тысячи блинов

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Теги: андрей малахов, масленица, волочкова, трансвестит



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