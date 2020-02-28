09 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" оказало помощь в приобретении специализированного оборудования тюменской поликлинике

АО "Транснефть – Сибирь" оказало благотворительную помощь в приобретении современного медицинского оборудования для реабилитационного отделения поликлиники № 17 г. Тюмени.

На средства акционерного общества было закуплено современное медицинское оборудование для обслуживания пациентов из Восточного округа г. Тюмени, нуждающихся в медицинской реабилитации. В том числе приобретены кинезитерапевтическая установка, реабилитационная перчатка, парафинонагреватель, тренажер для восстановления утраченных функций после инсульта, стойка-лестница.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

"Использование нового оборудования в процессе реабилитации уже позволило отследить положительную динамику восстановления утраченных функций у пациентов в сравнении с ранее используемым оборудованием", отметила заведующая отделением медицинской реабилитации поликлиники № 17 г. Тюмени Ольга Андреева.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь", являясь социально ориентированным предприятием, в рамках программы благотворительной деятельности регулярно выделяет средства на развитие и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. При этом большое внимание уделяется медицинским учреждениям, расположенным в сельской местности.

Ранее около 2,5 млн рублей было выделено Тюменской областной больнице № 20 (с. Уват) на дооснащение врачебной амбулатории в селе Демьянское и фельдшерско-акушерского пункта села Муген. Нефтеюганской районной больнице (ХМАО-Югра) перечислены средства на ремонт фельдшерско-акушерского пункта в пос. Сивысь-Ях. Для центральной районной больницы Верхотурского района (Свердловская область) за счет АО "Транснефть – Сибирь" приобретен новейший лапороскопический комплекс стоимостью более 2 млн рублей.

В 2020 году АО "Транснефть – Сибирь" продолжит системную работу по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, расположенных в зоне производственной деятельности подразделений акционерного общества.

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АО "Транснефть – Сибирь" оказало помощь в приобретении специализированного оборудования тюменской поликлинике

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Теги: Транснефть - Сибирь, поликлиника, оборудование



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