Якушев прибыл в Тюмени на II Всероссийский форум малых городов и исторических поселений

В Тюмени стартовал II Всероссийский форум малых городов и исторических поселений. 600 человек из 68 регионов Российской Федерации прибыли в областную столицу. В работе форума участвуют, в частности, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. Они посетят выставку участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и вручат награды его победителям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

28-29 февраля гостей ждёт насыщенная программа. Например, запланированы осмотр объектов городской и туристкой инфраструктуры, сессии и семинары.

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован правительством и Минстроем РФ по поручению президента Владимира Путина. Впервые он прошёл в 2018 г. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно жителей малых городов. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно, уже в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда". За два года было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов Российской Федерации.

Основная цель конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. В 2019 г. Тобольск и Ишим стали победителями первенства. В 2020 г. в Тобольске появится обновленная Базарная площадь, а визитной карточкой Ишима станет красивый и современный бульвар Белоусова.