Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков в квартире у Абызова

Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, который находится под арестом. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По его данным, 0,8 г каннабиса чиновник хранил в квартире в 1-м Обыденском переулке. Запрещенное вещество обнаружили в ходе обыска 26 марта 2019 года.

Уточняется, что уголовное дело о незаконном обороте наркотиков возбудили 27 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось о возбуждении административного дела по данному факту. Отмечалось, что его выделили в отдельное производство. Адвокат Абызова заявил, что отпечатков экс-министра на пакетике с наркотиками нет.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.

Ранее стало известно, что СКР возбудил новое уголовное дело в отношении Михаила Абызова. Речь идет о статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В деле фигурирует сумма около 30 млрд рублей.

Также Абызова обвинили в незаконном получении 32 млрд рублей по новому делу. Сообщалось, что дело уже соединили в одно производство с первоначально возбужденным уголовным делом.