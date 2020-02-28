"Экономика не остановится". Предприниматели Югры не против выходного в день голосования по Конституции

Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа не видят проблем во введении дополнительного выходного дня для проведения голосования по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Владимир Зиновьев сообщил, что положительно относится к этой инициативе.

"У нас такое событие в новейшей истории России в первый раз происходит. Я сам являюсь предпринимателем, и ничего плохого в этом не вижу. Мы же исходим из того, что каждый гражданин получает возможность высказать свою точку зрения. Либо он поддерживает или не поддерживает поправки в Конституцию. Решение обеспечить людям возможность высказать свою точку зрения я считаю положительным. Если бы это было назначено на выходной день... у людей, как правило, какие-то планы есть всегда. Провести время с семьей, детьми. А если выходной будет посреди рабочей недели, то тут уже можно и посвятить время Родине. Если рабочий процесс на предприятии организован нормально, то на работодателях это никак не скажется. Кроме того, есть же цикл непрерывного производства. Они работу не будут останавливать. А для офисников - почему бы и нет?" - высказался Владимир Зиновьев.

Схожего мнения придерживается глава экспертно-консультационного Совета по развитию малого и среднего бизнеса при Нижневартовской торгово-промышленной палате Сергей Землянкин.

"Я думаю, поскольку у нас же регулярно меняются рабочие дни на выходные, точнее ежегодно постановлением правительства определяются те или иные дни, связанные с празднованием, календарем и так далее. Большой проблемы не будет. Главное, это заранее определено. Работодатель определится. У каждого предпринимателя свой технологический процесс, производство, рабочий режим. Для меня лично это бы не было проблемой. Смотря какое производство. Если оно безостановочное, оно как шло, так и будет идти. Если другие циклы. Например потребительский рынок, то есть работа посменно. Какая-то смена отдыхает, какая-то работает. Просто немного сдвигаются шаги, придется работодателям отдельные приказы издавать. Больших проблем не произойдет. Экономика не остановится", - высказался он.

Напомним, накануне на рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству официально была внесена поправка, предлагающая провести голосование по изменениям в Конституцию 22 апреля. Таким образом, эта среда будет нерабочим днем. Ранее такой вариант обсуждался на встрече рабочей группы по подготовке поправок с президентом России Владимиром Путиным.

Идеей провести всероссийское голосование 22 апреля остались крайне недовольны коммунисты. В КПРФ назвали такой выбор даты троллингом и провокацией. 22 апреля будет отмечаться 150-летняя годовщина дня рождения Владимира Ленина.