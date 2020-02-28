В Челябинске у маршрутки во время движения отвалился газовый баллон

В Челябинске у маршрутки во время движения отвалился газовый баллон.

Инцидент произошел сегодня днем в Калининском районе города. ПАЗ № 92 двигался по проезжей части, когда у него отвалился газовый баллон, сообщили Накануне.RU в управлении безопасности жизнедеятельности города.

На место прибыли оперативные службы, которые оцепили территорию. В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудниками газовой службы устраняется травление газовой смеси.